Сделать регистратор аккаунтов

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Требуется сделать регистратор аккаунтов Google под винду XP, который бы работал по аналогии приложения по созданию аккаунтов на андроидах. Суть в том, что при создании акка через андроид телефон - гугл не просит SMS верификации и акки свободно регаются. Для начала требуется определить (через снифер) каким образом андроид приложение регает акк - куда отправляет запросы, идентификаторы, куки (включая содержимое кук), какой юзер-агент приложения и т.д. Это важно учесть и уникализировать, иначе акки будут баниться за мультиаккаунтинг.

Android
10 лет назад
goldeagle
40 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

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