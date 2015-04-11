Требуется сделать регистратор аккаунтов Google под винду XP, который бы работал по аналогии приложения по созданию аккаунтов на андроидах. Суть в том, что при создании акка через андроид телефон - гугл не просит SMS верификации и акки свободно регаются. Для начала требуется определить (через снифер) каким образом андроид приложение регает акк - куда отправляет запросы, идентификаторы, куки (включая содержимое кук), какой юзер-агент приложения и т.д. Это важно учесть и уникализировать, иначе акки будут баниться за мультиаккаунтинг.