Помощь с регулярными выражениями

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Завершен4 заявки262 просмотра

Есть база данных, в которой нужно с помощью регулярных выражений (либо чего угодно) заменить текст внутри символов

st=текст& (текст разный)

на

st=ссылка& (ссылка одна и та же)

в ручную править не вариант, ибо там больше 2000 записей.

10 лет назад
Igrokxpx
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
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mida_mao
Андрей 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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