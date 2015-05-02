Помощь с регулярными выражениями

Есть база данных, в которой нужно с помощью регулярных выражений (либо чего угодно) заменить текст внутри символов

st=текст& (текст разный)

на

st=ссылка& (ссылка одна и та же)

в ручную править не вариант, ибо там больше 2000 записей.