Требуется реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме как у novapress (.) pro , именно как сделано у них. Особенности: Постинг делается с эмулятора, возможно даже не одного ...
Необходимо поправить программу delfi+java
Необходимо поправить работу программы, подробное описание задания: https://yadi.sk/i/hmAX-SrsgN9yZ
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