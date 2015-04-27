Здравствуйте! Интересует разработка ПО для терминала по приёму денежных средств. Пример посмотреть можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=YUPPjJABZPw http://www.youtube.com/watch?v=-ulJ5U0o Есть терминал по приёму платежей на телефон, задача переделать его для ...
Помощь в прохождении олайн теста по алгоритмам
Здравствуйте, необходимо
помощь в прохождении онлайн теса - 80-90 минут.
Задачи будут предложены по алгоритмам - сортировки, деревья, NP-задачи..., возможны некоторые вопросы по ООП.
Необходимы знания: технический английский, C#, C++, visual studio 2013.
Опыт решения подобных задач - средний уровень городской олимпиады для школьников по программированию.
[вас не должен смущать, например, сайт http://algolist.manual.ru/]
https://www.hackerrank.com/tests/sample - пример теста на 45 минут, реальный будет на этой же платформе - принцип будет понятен.
В реальности для прохождения теста созвонимся по скайп/тимвьюер и я покажу вам свой экран, на котором будут задачи. (время можем согласовать удобное - ближайшие 2-3 дня)
У вас должна быть открытая visual studio 2013, в которой вы сможете писать решение.
Оплата, естественно, будет не по результатам теста, а фиксированная - подразумевается, что вы стараетесь максимально быстро и хорошо решать задачи во время теста.
Перед тестом необходимо проверить интернет соединение, т.к. в случае сбоя - перепройти будет нельзя.
Оплата - для украины на любой банковский счет или могу пополнить карту привата или аваля по номеру.
Еще есть вариант - Яндекс Деньги, вебмоней - не подходит.
Присылайте:
а) предложение по стоимости
б) рабочие решения задач (куски кода) для https://www.hackerrank.com/tests/sample
в) какой факультет заканчивали (учитесь)
Поскольку, кроме самого теста - 80 минут, необходимо сделать тестовое задание - еще 45, то учитывайте оплату исходя из 3-4 часов потраченного времени.
Если у вас не получается пройти тест из примера за 45 минут, или вы когда-то в университете решали задачи, но сейчас могли бы вспомнить, но надо время - то не стоит браться за эту работу.
Заявки фрилансеров
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