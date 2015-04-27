Помощь в прохождении олайн теста по алгоритмам

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок263 просмотра

Здравствуйте, необходимо

помощь в прохождении онлайн теса - 80-90 минут.

Задачи будут предложены по алгоритмам - сортировки, деревья, NP-задачи..., возможны некоторые вопросы по ООП.

Необходимы знания: технический английский, C#, C++, visual studio 2013.

Опыт решения подобных задач - средний уровень городской олимпиады для школьников по программированию.

[вас не должен смущать, например, сайт http://algolist.manual.ru/]

https://www.hackerrank.com/tests/sample - пример теста на 45 минут, реальный будет на этой же платформе - принцип будет понятен.

В реальности для прохождения теста созвонимся по скайп/тимвьюер и я покажу вам свой экран, на котором будут задачи. (время можем согласовать удобное - ближайшие 2-3 дня)

У вас должна быть открытая visual studio 2013, в которой вы сможете писать решение.

Оплата, естественно, будет не по результатам теста, а фиксированная - подразумевается, что вы стараетесь максимально быстро и хорошо решать задачи во время теста.

Перед тестом необходимо проверить интернет соединение, т.к. в случае сбоя - перепройти будет нельзя.

Оплата - для украины на любой банковский счет или могу пополнить карту привата или аваля по номеру.

Еще есть вариант - Яндекс Деньги, вебмоней - не подходит.

Присылайте:

а) предложение по стоимости

б) рабочие решения задач (куски кода) для https://www.hackerrank.com/tests/sample

в) какой факультет заканчивали (учитесь)

Поскольку, кроме самого теста - 80 минут, необходимо сделать тестовое задание - еще 45, то учитывайте оплату исходя из 3-4 часов потраченного времени.

Если у вас не получается пройти тест из примера за 45 минут, или вы когда-то в университете решали задачи, но сейчас могли бы вспомнить, но надо время - то не стоит браться за эту работу.

10 лет назад
toneo
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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