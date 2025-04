Нарисовать диаграммы UML+IDEF0+IDEF3 5-6 уровней, DFD

Требуется программист руби,умеющий не только кодить UI, но и клиент-серверные приложения,сокеты,работа с ssh,ftp(черзе руби)(или в состоянии быстро разобраться) умение быстро осваивать новые технолгии,свободное чтение документаций на англ Энергичность! 40-50 часов в неделю Тестовая Задача(это больше даже подготовка тестовой системы для работы): https://community.rapid7.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1400000cCaCF create listener tcp windows 32x and connect by meterpreter tcp32x windows серверную часть метасплойт про поставить на линуксе у себя на виртуалке(на ней надо будет кодить и править админку msf pro ) виндовс клиентская часть виртуалка,просто для тестирования соеденения метерпертера(для него будет вестись разработка скриптов в том числе) --- но основные правки будут в админке msf pro (она потребует лиценнзионный ключ : Your License Key: HDWD-P9HL-T8E1-CP47 ) ++++++++ после того как вы настроите систему для работы,скиньте скриншоты что у вас получилось сделать соединение wimdows meterpreter -> msf pro listener (это клиент серверное приложение) ...