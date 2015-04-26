Здравствуйте! Интересует разработка ПО для терминала по приёму денежных средств. Пример посмотреть можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=YUPPjJABZPw http://www.youtube.com/watch?v=-ulJ5U0o Есть терминал по приёму платежей на телефон, задача переделать его для ...
Небольшая модификация опенсорс программы
Необходимо пересобрать опенсорс проект
http://github.com/xbmc/xbmc.git
С небольшими изменениями:
- Изменить везде название программы (во время инстала и после распаковки)
- Поменять логотип в инстале, лоад скрине и в главном окне
- Убрать внизу программы "бегущую строку"
Заявки фрилансеров
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