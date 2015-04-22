Проверка семантики языка программирования из файла (на Паскале)

На вход программы подаются два текстовых файла (с именами GRAMMAR.TXT и INPUT.TXT). Первый со-

держит LR(1)-грамматику, второй — описание структуры (записи) на выбранном языке (Pascal, C++, C#). Необходимо проверить, является ли описание структуры корректным с точки зрения заданной грамматики и не содержатся ли в нем конфликты имен.

Таким образом, задание разбивается на две части:

1. Проверка синтаксиса.

2. Проверка семантики.

Семантика зависит от выбранного языка, и поэтому ее проверка жестко привязана к анализатору (в данном случае — Вашей программе). Грамматика же должна быть универсальной, т.е. должна позволять задавать любые правила для разбора структуры (и не только структуры). Например, должны быть доступны изменения: ключевых слов, знаков пунктуации, правил разбора идентификаторов, а также добавление новых языковых конструкций и т.п.

Программа должна проанализировать имеющееся в текстовом файле описание структуры и выдать (в текстовый файл OUTPUT.TXT) результат проверки. Это может быть:

1. Сообщение о том, что грамматика во входном файле не является LR(1)-грамматикой.

2. Сообщение о том, что описание корректное.

3. Сообщение о синтаксической ошибке. Указывать тип ошибки не обязательно, требуется только указать строку

и позицию в строке входного файла, где наблюдается ошибка. Достаточно находить только первую ошибку в

описании.

4. Сообщение о конфликте имен. В этом случае на выходе программы необходимо указать конфликтующее имя, а также строку и позицию в строке, где произошел конфликт.

Описание структуры только для одного языка

Программу написать на языке Паскаль

срок 1 неделя