Необходимо доработать корпоративную систему управления на Python/Django Для выполнения задачи, исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям: Требования к кандидату: 1. Опыт разработки на Python\ Django от 2-х ...
Проверка семантики языка программирования из файла (на Паскале)
На вход программы подаются два текстовых файла (с именами GRAMMAR.TXT и INPUT.TXT). Первый со-
держит LR(1)-грамматику, второй — описание структуры (записи) на выбранном языке (Pascal, C++, C#). Необходимо проверить, является ли описание структуры корректным с точки зрения заданной грамматики и не содержатся ли в нем конфликты имен.
Таким образом, задание разбивается на две части:
1. Проверка синтаксиса.
2. Проверка семантики.
Семантика зависит от выбранного языка, и поэтому ее проверка жестко привязана к анализатору (в данном случае — Вашей программе). Грамматика же должна быть универсальной, т.е. должна позволять задавать любые правила для разбора структуры (и не только структуры). Например, должны быть доступны изменения: ключевых слов, знаков пунктуации, правил разбора идентификаторов, а также добавление новых языковых конструкций и т.п.
Программа должна проанализировать имеющееся в текстовом файле описание структуры и выдать (в текстовый файл OUTPUT.TXT) результат проверки. Это может быть:
1. Сообщение о том, что грамматика во входном файле не является LR(1)-грамматикой.
2. Сообщение о том, что описание корректное.
3. Сообщение о синтаксической ошибке. Указывать тип ошибки не обязательно, требуется только указать строку
и позицию в строке входного файла, где наблюдается ошибка. Достаточно находить только первую ошибку в
описании.
4. Сообщение о конфликте имен. В этом случае на выходе программы необходимо указать конфликтующее имя, а также строку и позицию в строке, где произошел конфликт.
Описание структуры только для одного языка
Программу написать на языке Паскаль
срок 1 неделя
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