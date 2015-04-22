В excel сгруппировать одинаковые позиции

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки165 просмотров

Имеется excel файл с таблицей и формой фильтра.

Необходимо сделать так, что на дополнительном листе создан был фильтр использующий данные с листа 1 из поля данные. И что бы при обработке фильтра производилась группировка по названиям (графа A) и суммировалось количество (графа Б)

Для примера (сейчас это делается в одном окне, а будет это в отдельном) в графу А вводим Б-502 в графу F вводим 0

Итог должен появится

Б-502 -440

сейчас

Б-502 110

б-502 110

б-502 110

б-502 110

И например просто в графу F вводим 0. и тогда выдается много значений в графе A. все объединяем и получаем общее значение.

Так же возможно ввод сразу в 3 или 4 графах. например A F и H и.т.д

и так же сделать что бы в графах a и d поиск производился в том числе по части значения, а не целое.

Например, что бы в графе A ввел 502 и он отобразил все Б-502. Сейчас не работает.

А в графе D только часть номера ввести, например последние цифры.

Файл прилагается.

Жду цены в рублях!

10 лет назад
westgr
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Парсинг txt-документа

    Требуется рассортировать содержимое txt файла, размеры которого могут достигать 70-80мб. Файл представляет собой поток повторяющихся по формату сообщений следующего вида: 0:0: ╔═══КК ══╗ линия ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагин Chrome – Бот для автоторговли на Бинарных Опционах

    Добрый день. Необходимо сделать плагин бот для автоматичиской торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/ Что должен делать (логика работы): ...

    PHP
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа управляющая консольным веб сервером. Delphi7/Lazarus.

    Имеется консольное windows приложение запускаемое строкой типа "server.exe -cfg config.ini". Мне нужен менеджер для этого сервера который будет его запускать (в скрытом окне), мониторить, перезапускать и выключать. Менеджер этот должен быть ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Список устройств Windows

    Здравствуйте, необходимо написать небольшую программу на ассемблере, которая выводит список всех подключённых устройств к компьютеру в консоли (вот этих http://cs621416.vk.me/v621416608/226f1/uslCFdR75fo.jpg), код закоментить. Желательно сделать без библиотек, ну или использовать winapi. Цена и сроки от вас.

    Ассемблер
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка клиент-серверного ПО

    Добрый день! Требуется команда или специалист в области разработки клиент-серверного ПО для ведения учета данных службой безопасности, а также хранения данных с устройств безопасности (веб-камеры, сканеры, датчики). Выбор языка ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Приложения на С++

    Добрый день, уважаемые фрилансеры. Стоит задача реализации 2х приложений на C++. Прикладываю задание и пример уже готовой работы. Оцените пожалуйста.

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад