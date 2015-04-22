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В excel сгруппировать одинаковые позиции
Имеется excel файл с таблицей и формой фильтра.
Необходимо сделать так, что на дополнительном листе создан был фильтр использующий данные с листа 1 из поля данные. И что бы при обработке фильтра производилась группировка по названиям (графа A) и суммировалось количество (графа Б)
Для примера (сейчас это делается в одном окне, а будет это в отдельном) в графу А вводим Б-502 в графу F вводим 0
Итог должен появится
Б-502 -440
сейчас
Б-502 110
б-502 110
б-502 110
б-502 110
И например просто в графу F вводим 0. и тогда выдается много значений в графе A. все объединяем и получаем общее значение.
Так же возможно ввод сразу в 3 или 4 графах. например A F и H и.т.д
и так же сделать что бы в графах a и d поиск производился в том числе по части значения, а не целое.
Например, что бы в графе A ввел 502 и он отобразил все Б-502. Сейчас не работает.
А в графе D только часть номера ввести, например последние цифры.
Файл прилагается.
Жду цены в рублях!
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