В excel сгруппировать одинаковые позиции

Имеется excel файл с таблицей и формой фильтра.

Необходимо сделать так, что на дополнительном листе создан был фильтр использующий данные с листа 1 из поля данные. И что бы при обработке фильтра производилась группировка по названиям (графа A) и суммировалось количество (графа Б)

Для примера (сейчас это делается в одном окне, а будет это в отдельном) в графу А вводим Б-502 в графу F вводим 0

Итог должен появится

Б-502 -440

сейчас

Б-502 110

б-502 110

б-502 110

б-502 110

И например просто в графу F вводим 0. и тогда выдается много значений в графе A. все объединяем и получаем общее значение.

Так же возможно ввод сразу в 3 или 4 графах. например A F и H и.т.д

и так же сделать что бы в графах a и d поиск производился в том числе по части значения, а не целое.

Например, что бы в графе A ввел 502 и он отобразил все Б-502. Сейчас не работает.

А в графе D только часть номера ввести, например последние цифры.

Файл прилагается.

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