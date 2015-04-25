Парсинг txt-документа

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Завершен10 заявок302 просмотра

Требуется рассортировать содержимое txt файла, размеры которого могут достигать 70-80мб. Файл представляет собой поток повторяющихся по формату сообщений следующего вида:

0:0:

╔═══КК ══╗ линия A ╔═ ОУ 06 ═╗ HwTime = 0 мкс DiffHwTime = 0 мкс

║ ║

╚═══════╝ 2 слова ╚═══════╝

КС: 3422 06-T-01-02

ОС: 3000 06-0-0-0-000-0-0-0-0-0

ИС: 0005 0003

Причем поле ИС может содержать от 1 до 32 различных значений.

Требуется преобразовать информацию в xls-файл в соответствии с определенными требованиями, которые я поясню непосредственно исполнителю. Например, поле КС разложить на 4 столбца по порядку так, как они и записаны в исходном файле.

10 лет назад
drugmon
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

andy_hirvi
Андрей 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$16
2 дня
Очень ответственный и приятный в общении человек! Грамотно подошел к решению поставленной задачи, полностью выполнил свои обязательства и доработки, при этом закончил выполнение проекта раньше установленного срока. Рекомендую!
всё отлично. рекомендую.

Заявки фрилансеров

andy_hirvi
Андрей 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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