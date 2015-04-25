Парсинг txt-документа

Требуется рассортировать содержимое txt файла, размеры которого могут достигать 70-80мб. Файл представляет собой поток повторяющихся по формату сообщений следующего вида:

0:0:

╔═══КК ══╗ линия A ╔═ ОУ 06 ═╗ HwTime = 0 мкс DiffHwTime = 0 мкс

║ ║

╚═══════╝ 2 слова ╚═══════╝

КС: 3422 06-T-01-02

ОС: 3000 06-0-0-0-000-0-0-0-0-0

ИС: 0005 0003

Причем поле ИС может содержать от 1 до 32 различных значений.

Требуется преобразовать информацию в xls-файл в соответствии с определенными требованиями, которые я поясню непосредственно исполнителю. Например, поле КС разложить на 4 столбца по порядку так, как они и записаны в исходном файле.