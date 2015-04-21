Плагин Chrome – Бот для автоторговли на Бинарных Опционах

Добрый день.

Необходимо сделать плагин бот для автоматичиской торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/

Что должен делать (логика работы):

– Получает предварительный сигнал от веб сервера.

- Убеждается в корректной работе платформе брокера (если необходимо автоматически залогинивается)

- Открывает нужную пару, проставляет сумму сделки. Даёт подтверждение о готовности, если не готов, сообщает причину серверу. (желательно с скриншотом). Если готов

- Получает подтверждение сделки и делает ставку в указанном направлении.

- Собирает результат сделки, передаёт результат серверу. (желательно с скриншотом)

- Ждёт следующего сигнала.

По сути автокликер с обратной связью.

Пример похожего решения: youtu.be/CzYjBLrSZh0

Только мы не копируем сделки, а делаем сделки по сигналам от своей торговой платформы.

Цена: Предлагайте

Сроки: до 1 месяца

В откликах указывайте примеры своих работ по плагинам для Chrome.

Отдельно есть задача по Серверной части (на php) . Будет большим плюсом если сможете реализовать и то и другое.