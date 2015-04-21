Плагин Chrome – Бот для автоторговли на Бинарных Опционах

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки216 просмотров

Добрый день.

Необходимо сделать плагин бот для автоматичиской торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/

Что должен делать (логика работы):

– Получает предварительный сигнал от веб сервера.

- Убеждается в корректной работе платформе брокера (если необходимо автоматически залогинивается)

- Открывает нужную пару, проставляет сумму сделки. Даёт подтверждение о готовности, если не готов, сообщает причину серверу. (желательно с скриншотом). Если готов

- Получает подтверждение сделки и делает ставку в указанном направлении.

- Собирает результат сделки, передаёт результат серверу. (желательно с скриншотом)

- Ждёт следующего сигнала.

По сути автокликер с обратной связью.

Пример похожего решения: youtu.be/CzYjBLrSZh0

Только мы не копируем сделки, а делаем сделки по сигналам от своей торговой платформы.

Цена: Предлагайте

Сроки: до 1 месяца

В откликах указывайте примеры своих работ по плагинам для Chrome.

Отдельно есть задача по Серверной части (на php) . Будет большим плюсом если сможете реализовать и то и другое.

PHP
10 лет назад
itslek
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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