Имеется консольное windows приложение запускаемое строкой типа "server.exe -cfg config.ini". Мне нужен менеджер для этого сервера который будет его запускать (в скрытом окне), мониторить, перезапускать и выключать. Менеджер этот должен быть ...
Плагин Chrome – Бот для автоторговли на Бинарных Опционах
Добрый день.
Необходимо сделать плагин бот для автоматичиской торговли на Бинарных Опционах (кратко БО). Пример брокера БО – iqoption.com или amarkets.org/about_binary_options/
Что должен делать (логика работы):
– Получает предварительный сигнал от веб сервера.
- Убеждается в корректной работе платформе брокера (если необходимо автоматически залогинивается)
- Открывает нужную пару, проставляет сумму сделки. Даёт подтверждение о готовности, если не готов, сообщает причину серверу. (желательно с скриншотом). Если готов
- Получает подтверждение сделки и делает ставку в указанном направлении.
- Собирает результат сделки, передаёт результат серверу. (желательно с скриншотом)
- Ждёт следующего сигнала.
По сути автокликер с обратной связью.
Пример похожего решения: youtu.be/CzYjBLrSZh0
Только мы не копируем сделки, а делаем сделки по сигналам от своей торговой платформы.
Цена: Предлагайте
Сроки: до 1 месяца
В откликах указывайте примеры своих работ по плагинам для Chrome.
Отдельно есть задача по Серверной части (на php) . Будет большим плюсом если сможете реализовать и то и другое.
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