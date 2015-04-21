Программа управляющая консольным веб сервером. Delphi7/Lazarus.

Имеется консольное windows приложение запускаемое строкой типа "server.exe -cfg config.ini".

Мне нужен менеджер для этого сервера который будет его запускать (в скрытом окне), мониторить,

перезапускать и выключать. Менеджер этот должен быть безоконным, только иконка в системном трее

с контекстным меню.