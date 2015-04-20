Всем привет!

"Нужно разработать API для приема и передачи sms используя такое – то устройство (описание устройства)"

Нужна доработка crm www.intrumnet.com/

Программа: клиентская база, фио, номер телефона, дата рождения. При входящем звонке оператор заполняет данные поля, начиная с телефона. При повторном звонке программа понимает что это повторный клиент.

Суть программы: автоматическое оповещение клиентов через смс

www.ipmatika.com/press/pu... хорошое описание возможностей

но я хочу www.ipmatika.ru/products/...

kyiv.ukrboard.com.ua/ru/b...

Вопрос в настройке маршрутом и лимитов

А Главное это ПРИМЕМ И ОТПРАВКА УДОБНАЯ СМС

+ чтобы входящие уходили на добавочный с которого звонили

www.ipmatika.ru/products/...

1. За 5 дней до день рождения отправляется смс: Вам подарок

2. Например, если от какого то клиента не поступало больше 6 месяцев звонка, программа понимает это и напоминает ему о нас через отправку смс.

Примерно так. Думаю суть ясна.

Хотелось бы иметь возможность регулирования периода отправки смс, а также менять акции

Если есть какое то готовое решение, подскажите пожалуйста.