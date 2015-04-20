Необходимо создать программу под Windows аналогичную программе из сериала LOST. (черный экран, на экране зеленым цветом ": в этой же командной строке. Программа не должна сворачиваться, должна быть в полноэкранном режиме.
Нужно разработать API для приема и передачи sms
Всем привет!
"Нужно разработать API для приема и передачи sms используя такое – то устройство (описание устройства)"
Нужна доработка crm www.intrumnet.com/
Программа: клиентская база, фио, номер телефона, дата рождения. При входящем звонке оператор заполняет данные поля, начиная с телефона. При повторном звонке программа понимает что это повторный клиент.
Суть программы: автоматическое оповещение клиентов через смс
www.ipmatika.com/press/pu... хорошое описание возможностей
но я хочу www.ipmatika.ru/products/...
Вопрос в настройке маршрутом и лимитов
А Главное это ПРИМЕМ И ОТПРАВКА УДОБНАЯ СМС
+ чтобы входящие уходили на добавочный с которого звонили
1. За 5 дней до день рождения отправляется смс: Вам подарок
2. Например, если от какого то клиента не поступало больше 6 месяцев звонка, программа понимает это и напоминает ему о нас через отправку смс.
Примерно так. Думаю суть ясна.
Хотелось бы иметь возможность регулирования периода отправки смс, а также менять акции
Если есть какое то готовое решение, подскажите пожалуйста.
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