Нужна программа эксперт.оценки платежеспособности заемщиков Сбербанка

программа нужна рабочая.

ТЗ в разработке.

если есть наработки, прошу написать в ЛС, какие насколько их можно докрутить под тему.

к программе нужно будет описание в виде диплома, на 100 листов.

но если диплом - это проблема, то будет достаточно программы и описания ее - диплом я прикручу к ней сам.

и примерную стоимость по деньгам и по времени.