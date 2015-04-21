Добрый день. Нужен советник, который будет создавать отложенный ордер после срабатывания предыдущего ордера. Нужно создать советника, который сможет создавать 15 отложенных ордеров, переопределенных заранее поочередно. Условие, что последующий отложенный ордер создаётся только ...
Написать макрос для Excel
Задача:
Написать макрос для Excel, позволяющий получать все варианты возможных комбинаций.
Цель, которую я преследую, проста. Для настройки рекламных компаний в контексте и частично для выборки слов для написания статей мне необходимы запросы с различной частотностью: высокой и низкой. Сами слова я знаю, точнее написать их список не составляет особого труда, но перебрать все варианты – утомительное занятие.
Обычно я слова заношу в таблицу X столбцов, Y строк, и потом, пользуясь функцией СЦЕПИТЬ перебираю варианты (да! мне так не повезло), которые потом переношу в один большой столбец для дальнейшей сортировки по смыслу.
Пример таблицы я прикрепил к заданию, там же понятен и ход выполнения: я визуально разделил пустыми сроками получившиеся результаты.
Что НЕ нужно:
- обратный порядок слов
Что исключать:
- сочетания слов более или равные 8 шт., или, другими словами не более 7 составляющих (предлоги и союзы не в счет, но они стоят вместе со словами)
- сочетания с пустыми значениями
- повторяющиеся слова-существительные(не предлоги!, не союзы!)
Что нужно:
- возможность добавления и исключения слов с дальнейшим обновлением результатов
- объяснить принцип работы и как пользоваться
Что можно не делать: в силу того, что в 1-ом столбце оказываются слова, от которых я отталкиваюсь, и первым в списке я ставлю, как правило, более часто употребляемое слово, то результатов достаточно только по нему – остальные легко создаются заменой значений (то есть достаточно получить только первый столбец). Хотя, если получится сформировать полностью –вообще супер.
Порой будет получаться белеберда, но часто она как раз и нужна.
Все ячейки – текстовый формат.
Чаще размер таблицы ключевых слов (исходные данные) примерно 15-20 столбцов и до 40 строк
Если Вы предложите более легкую возможность достичь желаемого, либо улучшающую модификацию – отлично! Но надо вначале обсудить.
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