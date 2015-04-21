Написать макрос для Excel

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен3 заявки165 просмотров

Задача:

Написать макрос для Excel, позволяющий получать все варианты возможных комбинаций.

Цель, которую я преследую, проста. Для настройки рекламных компаний в контексте и частично для выборки слов для написания статей мне необходимы запросы с различной частотностью: высокой и низкой. Сами слова я знаю, точнее написать их список не составляет особого труда, но перебрать все варианты – утомительное занятие.

Обычно я слова заношу в таблицу X столбцов, Y строк, и потом, пользуясь функцией СЦЕПИТЬ перебираю варианты (да! мне так не повезло), которые потом переношу в один большой столбец для дальнейшей сортировки по смыслу.

Пример таблицы я прикрепил к заданию, там же понятен и ход выполнения: я визуально разделил пустыми сроками получившиеся результаты.

Что НЕ нужно:

- обратный порядок слов

Что исключать:

- сочетания слов более или равные 8 шт., или, другими словами не более 7 составляющих (предлоги и союзы не в счет, но они стоят вместе со словами)

- сочетания с пустыми значениями

- повторяющиеся слова-существительные(не предлоги!, не союзы!)

Что нужно:

- возможность добавления и исключения слов с дальнейшим обновлением результатов

- объяснить принцип работы и как пользоваться

Что можно не делать: в силу того, что в 1-ом столбце оказываются слова, от которых я отталкиваюсь, и первым в списке я ставлю, как правило, более часто употребляемое слово, то результатов достаточно только по нему – остальные легко создаются заменой значений (то есть достаточно получить только первый столбец). Хотя, если получится сформировать полностью –вообще супер.

Порой будет получаться белеберда, но часто она как раз и нужна.

Все ячейки – текстовый формат.

Чаще размер таблицы ключевых слов (исходные данные) примерно 15-20 столбцов и до 40 строк

Если Вы предложите более легкую возможность достичь желаемого, либо улучшающую модификацию – отлично! Но надо вначале обсудить.

Написание статей
10 лет назад
kladovayasolntsa
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$30
2 дня
Все ок! Предложил альтернативное решение, возможно даже лучше, чем я предполагал. Реализовано в срок. все гуд! Рекомендую
Всё отлично, быстрая оплата, спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

svslob
54 года
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад

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