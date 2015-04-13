Нужен простой пример на Delphi реализации IFilter и сопутствующих интерфейсов, чтобы пример мог работать с Windows Search. Фильтр должен позволять индексировать текст файла и несколько свойств. Скажем, это может быть индексация pas-файлов; фильтр ...
Советник для MT4, создающий отложенные ордеры
Добрый день. Нужен советник, который будет создавать отложенный ордер после срабатывания предыдущего ордера.
Нужно создать советника, который сможет создавать 15 отложенных ордеров, переопределенных заранее поочередно. Условие, что последующий отложенный ордер создаётся только при условии активации предыдущего.
Советник берет текущий курс и заносит его в переменную $kurs
В начале кода я задаю значения переменным
$p1=34234234
$p2=53453534
$p3=32434534
и т.д.
Эти переменные я буду использовать для входящих данных моих ордеров.
Как видно, каждый ордер будет с разными входящими данными которые будут определены мною заранее, я эти параметры задам заранее либо в переменных либо в самом ордере.
Первый ордер будет Немедленное исполнение
Второй ордер будет Отложенный ордер
Третий будет создаваться только если автивировался второй отложенный ордер
Четвертый будет создаваться только если активизировался третий отложенный ордер
И так далее, до 15ого ордера
У каждого ордера будет указанно либо через переменную либо явно следующие данные:
Объем
Стоп Лосс
Тейк Профит
Комментарий (это название ордера)
Тип (отложенный ордер)
Тип (Buy stop или Sell stop)
По цене (по какой цене он должен активизироваться)
Как только первый созданный ордер закрылся по СЛ или ТП, то советник закрывает все созданные им ордеры, не важно, активные ли они или отложенные.
Если по какой либо причине (сбой интернета к примеру или крэш МТ4) предыдущий ордер создался, а следующий не создался, что бы программа это проверяла и создавала его.
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