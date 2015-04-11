Нужно закодировать URL в письме

Невозможно отправлять E-Mail, банится ссылка в письме.

Нужно сделать скрипт на PHP, который бы кодировал ссылку, причем каждый раз с каким-то отличием, для того, чтобы при очередном бане ее можно было бы поменять. Варианты с дописыванием в URL дополнительного мусора после "?" не предлагать)

Предложения лучше сразу с ценами.