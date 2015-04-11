Разработка клиент-серверного приложения

Добрый день!

Требуется специалист в сфере программировани на языке c/c++.

Возможно сотрудничество на постоянной основе с фиксированной месячной платой, так и раздельная оплата за проекты.

Конкретное обсуждение тз текущего проекта будет происходить с выбранным исполнителем, могу пока сказать только, что это касается клиент-серверного приложения.

Принятся за выполнение нужно в кратчайшие сроки. Обязательно наличие оперативной связи(skype/icq/mobile)

Халявщики и лентяи – лесом...