Нужен пример реализации IFIlter на Delphi

Нужен простой пример на Delphi реализации IFilter и сопутствующих интерфейсов, чтобы пример мог работать с Windows Search.

Фильтр должен позволять индексировать текст файла и несколько свойств.

Скажем, это может быть индексация pas-файлов; фильтр должен возвращать как текст, и несколько первых строк как свойства "line1", "line2"...

Реализация должна быть на какой-нибудь юникодной версии Дельфи (2009...XE7)

Результат - проект с исходным кодом, который должен компилироваться, и инструкции по установки результата в систему.

Возможные этапы работы:

- вы показываете скомпилированный рабочий пример

- я оплачиваю

- вы даете исходный код