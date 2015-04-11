Объяснить решение 10 задач java

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт7 заявок248 просмотров

Есть 10 задач, решенных через язык java

Нужно: прописать псевдокоды к этим задачам и доходчиво объяснить, что и для чего делается в каждой строке

Если готовы взяться за работу, напишите на [email protected]

Я вышлю Вам коды решенных задач

Пример одной такой задачи:

import java.util.Random;

import java.util.Scanner;

/*

Построить последовательность N целых положительных чисел по правилу:

Первое число х –вводится пользователем

Следующее число у получаем так:

Генерируется целая случайная величина z из промежутка [1,10]

Если z – четное, то у=х+2

Если остаток от деления х на z больше z, то у=х+z

В остальных случаях у=х+1

*/

public class Main

{

public static void main(String[] args)

{

int x=0,n=0,i=0,z=0;

Random rand = new Random();

System.out.print("Введите число N -> ");

Scanner sc = new Scanner(System.in);

if(sc.hasNextInt())

n = sc.nextInt();

System.out.print("Введите число X -> ");

if(sc.hasNextInt())

x=sc.nextInt();

print_int(x);

for(i=0;i

{

z=rand.nextInt(9)+1;

if(z%2==0)

print_int(x+2);

else

{

if((x%z)>z)

print_int(x+z);

else

print_int(x+1);

}

}

}

private static void print_int(int a)

{

System.out.print(a+" ");

}

}

Java
10 лет назад
kristinniki
Кристина 
33 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа по автоматической подстановке имен

    Необходимо создать приложение по автоматической подстановке имен в Microsoft Outlook. Имена, для автоматической подстановки, используются только из адресной книги приложения. Укажите свой скайп. Подробное ТЗ - кандидату

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать несколько правок в утилите на dotnet

    Уважаемые разработчики, есть утилита, которая обращается к базе на локальном сервере, выполняет SQL-запрос, получает нужные данные и отправляет их в виде XML-файла и изображений на удаленный ФТП. Задача следующая: 1. ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно закодировать URL в письме

    Невозможно отправлять E-Mail, банится ссылка в письме. Нужно сделать скрипт на PHP, который бы кодировал ссылку, причем каждый раз с каким-то отличием, для того, чтобы при очередном бане ее можно было бы поменять. Варианты ...

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения

    $5000

    Добрый день! Требуется специалист в сфере программировани на языке c/c++. Возможно сотрудничество на постоянной основе с фиксированной месячной платой, так и раздельная оплата за проекты. Конкретное обсуждение тз текущего проекта ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать регистратор аккаунтов

    Требуется сделать регистратор аккаунтов Google под винду XP, который бы работал по аналогии приложения по созданию аккаунтов на андроидах. Суть в том, что при создании акка через андроид телефон - гугл не просит SMS верификации ...

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма ввода для типового договора

    Есть типовой договор для клиентов в Word. Есть два юрлица. Необходимо создать форму в которой: - можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать приложении на основе php скрипта

    Нужно написать приложение под windows с интерфейсом на основе простого php скрипта (он в качестве ТЗ). Сам скрипт: https://www.sendspace.com/file/nhx1bo Пример интерфейса - http://pixs.ru/showimage/chekerbase_4628429_16901444.jpg Три поля: ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Kartina Micro HD перепрошивка в Dune HD TV-102

    Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет ( http://www.kartina.tv/shop_content.php/coID/1151 ) , есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё ( http://dune-hd.com/firmware/tv102/ ). точнее это ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Winapi C++ парсинг файла реестра

    $200

    написать ехе на чистом винапи который будет запущен с дебаг привелегиями ехе: прочитает файл реестра на диске и соберёт данные с этой ветки реестра,со всех юзеров! ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад