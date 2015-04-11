Объяснить решение 10 задач java

Есть 10 задач, решенных через язык java

Нужно: прописать псевдокоды к этим задачам и доходчиво объяснить, что и для чего делается в каждой строке

Если готовы взяться за работу, напишите на [email protected]

Я вышлю Вам коды решенных задач

Пример одной такой задачи:

import java.util.Random;

import java.util.Scanner;

/*

Построить последовательность N целых положительных чисел по правилу:

Первое число х –вводится пользователем

Следующее число у получаем так:

Генерируется целая случайная величина z из промежутка [1,10]

Если z – четное, то у=х+2

Если остаток от деления х на z больше z, то у=х+z

В остальных случаях у=х+1

*/

public class Main

{

public static void main(String[] args)

{

int x=0,n=0,i=0,z=0;

Random rand = new Random();

System.out.print("Введите число N -> ");

Scanner sc = new Scanner(System.in);

if(sc.hasNextInt())

n = sc.nextInt();

System.out.print("Введите число X -> ");

if(sc.hasNextInt())

x=sc.nextInt();

print_int(x);

for(i=0;i

{

z=rand.nextInt(9)+1;

if(z%2==0)

print_int(x+2);

else

{

if((x%z)>z)

print_int(x+z);

else

print_int(x+1);

}

}

}

private static void print_int(int a)

{

System.out.print(a+" ");

}

}