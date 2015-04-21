Сделать несколько правок в утилите на dotnet

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Завершен6 заявок218 просмотров

Уважаемые разработчики,

есть утилита, которая обращается к базе на локальном сервере, выполняет SQL-запрос, получает нужные данные и отправляет их в виде XML-файла и изображений на удаленный ФТП.

Задача следующая:

1. исправить баг, заключающийся в том, что после перезапуска утилиты слетают расписание и пароль

2. предусмотреть отдельные директории передачи XML-файла и изображений на удаленном ФТП-сервере (сейчас они льются в одну папку на фтп, что неверно)

3. добавить в интерфейс чекбокс с параметром "автозапуск", который будет отвечать за то, чтобы утилита запускалась вместе с системой

4. Исправить баг, вследствии которого не работает автовыгрузка по расписанию (хотя такой параметр в интерфейсе предусмотрен)

- Не уверен, является ли то, что изображено на скриншоте Структура.gif исходником. Если нет, можно ли перекомпилировать и выполнить задачу?

- Интерфейс показан на скриншоте окно-утилиты.gif

Жду предложений.

SQL
10 лет назад
bobyakov
Илья 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

andy_hirvi
Андрей 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Работа выполнена оперативно и в соответствии с ТЗ. Исполнитель все время находился на связи. Сотрудничеством доволен. Рекомендую.
всем доволен, рекомендую

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andy_hirvi
Андрей 
60 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад

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