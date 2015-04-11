Есть 10 задач, решенных через язык java Нужно: прописать псевдокоды к этим задачам и доходчиво объяснить, что и для чего делается в каждой строке Если готовы взяться за работу, ...
Сборка FFmpeg для Windows
Нужно собрать последнюю версию FFmpeg для Windows.
Информация: https://www.ffmpeg.org/platform.html
Параметры сборки:
1. Лицензия LGPL 2.1 (не должно быть GPL кода!)
2. Динамическая (shared) версия (результат - файлы dll)
3. Как 32-битные, так 64-битные версии.
4. Сборка с максимальной оптимизацией, без отладочной информации.
Результат - dll и текстовый файл, описывающий параметры, с которыми была сделана сборка.
Компилятор роли не играет, можно использовать любой подходящий.
Заявки фрилансеров
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