Сборка FFmpeg для Windows

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки256 просмотров

Нужно собрать последнюю версию FFmpeg для Windows.

Информация: https://www.ffmpeg.org/platform.html

Параметры сборки:

1. Лицензия LGPL 2.1 (не должно быть GPL кода!)

2. Динамическая (shared) версия (результат - файлы dll)

3. Как 32-битные, так 64-битные версии.

4. Сборка с максимальной оптимизацией, без отладочной информации.

Результат - dll и текстовый файл, описывающий параметры, с которыми была сделана сборка.

Компилятор роли не играет, можно использовать любой подходящий.

10 лет назад
trichview
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Объяснить решение 10 задач java

    $40

    Есть 10 задач, решенных через язык java Нужно: прописать псевдокоды к этим задачам и доходчиво объяснить, что и для чего делается в каждой строке Если готовы взяться за работу, ...

    Java
    Прикладное ПО7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа по автоматической подстановке имен

    Необходимо создать приложение по автоматической подстановке имен в Microsoft Outlook. Имена, для автоматической подстановки, используются только из адресной книги приложения. Укажите свой скайп. Подробное ТЗ - кандидату

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать несколько правок в утилите на dotnet

    Уважаемые разработчики, есть утилита, которая обращается к базе на локальном сервере, выполняет SQL-запрос, получает нужные данные и отправляет их в виде XML-файла и изображений на удаленный ФТП. Задача следующая: 1. ...

    SQL
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно закодировать URL в письме

    Невозможно отправлять E-Mail, банится ссылка в письме. Нужно сделать скрипт на PHP, который бы кодировал ссылку, причем каждый раз с каким-то отличием, для того, чтобы при очередном бане ее можно было бы поменять. Варианты ...

    PHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка клиент-серверного приложения

    $5000

    Добрый день! Требуется специалист в сфере программировани на языке c/c++. Возможно сотрудничество на постоянной основе с фиксированной месячной платой, так и раздельная оплата за проекты. Конкретное обсуждение тз текущего проекта ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать регистратор аккаунтов

    Требуется сделать регистратор аккаунтов Google под винду XP, который бы работал по аналогии приложения по созданию аккаунтов на андроидах. Суть в том, что при создании акка через андроид телефон - гугл не просит SMS верификации ...

    Android
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Форма ввода для типового договора

    Есть типовой договор для клиентов в Word. Есть два юрлица. Необходимо создать форму в которой: - можно выбрать галочкой юрлицо и что бы в договор это юрлицо автоматически вставилось (название, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать приложении на основе php скрипта

    Нужно написать приложение под windows с интерфейсом на основе простого php скрипта (он в качестве ТЗ). Сам скрипт: https://www.sendspace.com/file/nhx1bo Пример интерфейса - http://pixs.ru/showimage/chekerbase_4628429_16901444.jpg Три поля: ...

    PHP
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Kartina Micro HD перепрошивка в Dune HD TV-102

    Есть приставка Kartina Micro HD для просмотра каналов Kartina ТВ через интернет ( http://www.kartina.tv/shop_content.php/coID/1151 ) , есть прошивка для неё. Есть приставка DUNE HD 102 и прошиввка для неё ( http://dune-hd.com/firmware/tv102/ ). точнее это ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад