Задача: Написать макрос для Excel, позволяющий получать все варианты возможных комбинаций. Цель, которую я преследую, проста. Для настройки рекламных компаний в контексте и частично для выборки слов для написания ...
Написать программу на С++
Программа для работы с подключенной веб-камерой
Знание библиотек:
OpenCV
OpenGL
boost,
QT/wxWidget
или аналогичных.
Кандидатам вышлю подробное ТЗ.
укажите скайп , а так же стоимость часа разработки
и опишите какие проекты были реальизованы вами в данной области
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