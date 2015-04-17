Написать программу на С++

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт6 заявок256 просмотров

Программа для работы с подключенной веб-камерой

Знание библиотек:

OpenCV

OpenGL

boost,

QT/wxWidget

или аналогичных.

Кандидатам вышлю подробное ТЗ.

укажите скайп , а так же стоимость часа разработки

и опишите какие проекты были реальизованы вами в данной области

OpenCV
10 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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