Программа для работы с подключенной веб-камерой Знание библиотек: OpenCV OpenGL boost, QT/wxWidget или аналогичных. Кандидатам вышлю подробное ТЗ. укажите скайп , а так же стоимость ...
Простой макрос для Excel
Нужно написать простенький макрос. Суть в следующем:
Страница 1 - карта с гиперссылками на другие страницы, которые находятся в столбце B (должна быть возможность выбрать другую ячейку).
Страница N - одна из множества страниц, на которой находится таблица, в столбце B (должна быть возможность выбрать другую ячейку) которой записаны числовые данные.
Макрос должен посчитать сумму в столбце B на каждой странице, начиная со второй, затем вывести ее напротив соответствующей гиперссылки на странице 1 в ячейке C (должна быть возможность выбрать другую ячейку).
Оплата в WM, для Украины возможно на карту Приватбанка.
За уточнениями обращайтесь в личку.
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