Простой макрос для Excel

Нужно написать простенький макрос. Суть в следующем:

Страница 1 - карта с гиперссылками на другие страницы, которые находятся в столбце B (должна быть возможность выбрать другую ячейку).

Страница N - одна из множества страниц, на которой находится таблица, в столбце B (должна быть возможность выбрать другую ячейку) которой записаны числовые данные.

Макрос должен посчитать сумму в столбце B на каждой странице, начиная со второй, затем вывести ее напротив соответствующей гиперссылки на странице 1 в ячейке C (должна быть возможность выбрать другую ячейку).

Оплата в WM, для Украины возможно на карту Приватбанка.

За уточнениями обращайтесь в личку.