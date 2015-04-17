Нужна консультация по программированию под teamcenter

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Закрыт1 заявка111 просмотров

А точнее интересует пара несложных вопросов. Можно ли добавить пункт в меню. Или разместить кнопку где-нибудь. Как вообще начать писать код.

10 лет назад
dvsleptsov
Слепцов 
32 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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