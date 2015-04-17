Изменить исходники и собрать на C++

Есть программа для работы с сервером по Webdav вся она есть в исходниках на несколько платформ (линюкс яблоко виндовс) необходимо изменить в ней языковые константы (переименовать некоторые значения), немного изменить функциональность (есть поле для указания адреса webdav сервера, необходимо его убрать и прописать по умолчанию один адрес), так же необходимо заменить графические элементы(логотипы, новые предоставляются) и собрать для виндовс. Необходим человек который сделает то что описано, и способный в дальнейшем собрать для других платформ и дорабатывать ее по функциональным способностям