Необходимо написать ПО для считывания информации с карты водителя (устанавливается в автомобильный тахограф) из интерфейса только при запуске окно для ввода логина и пароля(с дальнейшей проверкой данных на сервере) если введены правильно новое окно "Считать ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Есть программа для работы с сервером по Webdav вся она есть в исходниках на несколько платформ (линюкс яблоко виндовс) необходимо изменить в ней языковые константы (переименовать некоторые значения), немного изменить функциональность (есть поле для указания ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать ПО полностью копирующее по функционалу виндовский клиент Яндекс Диска, с синхронизацией файлов и возможностью создания скриншотов экрана с дальней загрузкой на сервер.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать парсер товаров из этого http://www.klenmarket.ru/ из интернет магазинов, с дальнейшей записью в базу данных нашего магазинаВеб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо с этого сайта http://www.stavtrack.ru/ скопировать "Калькулятор эффективности", все файла (скрипты, стили индексный файл) разместить в одной папке, для дальнейшей загрузки через фрейм. срок завтра к вечеруВеб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо объединить два javascript скрипта, и подогнать функции их обработки так же произвести оптимизацию всего кода, файла обработчикаВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо на основе приведенного примера придумать что то подобное но совершенно не похожие, автомобили такие же, и так же с водителем и без, просто копировать с этого http://www.autorenter.ru сайта было бы не этично. От Вас ...Дизайн сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $12
Необходимо в списке товаров категории добавить кнопку купить, при клике на которую появлялось бы окно с уведомлением что товар добавлен и обновление количества в корзинеСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад