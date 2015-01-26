solohub

Дмитрий solohub

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Считыватель к карты водителей (тахографов)

    Необходимо написать ПО для считывания информации с карты водителя (устанавливается в автомобильный тахограф) из интерфейса только при запуске окно для ввода логина и пароля(с дальнейшей проверкой данных на сервере) если введены правильно новое окно "Считать ...

    MySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Изменить исходники и собрать на C++

    Есть программа для работы с сервером по Webdav вся она есть в исходниках на несколько платформ (линюкс яблоко виндовс) необходимо изменить в ней языковые константы (переименовать некоторые значения), немного изменить функциональность (есть поле для указания ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка клиента WEbDav

    Необходимо написать ПО полностью копирующее по функционалу виндовский клиент Яндекс Диска, с синхронизацией файлов и возможностью создания скриншотов экрана с дальней загрузкой на сервер.

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер товаров

    Необходимо написать парсер товаров из этого http://www.klenmarket.ru/ из интернет магазинов, с дальнейшей записью в базу данных нашего магазина

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Скопировать калькулятор

    Необходимо с этого сайта http://www.stavtrack.ru/ скопировать "Калькулятор эффективности", все файла (скрипты, стили индексный файл) разместить в одной папке, для дальнейшей загрузки через фрейм. срок завтра к вечеру

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо придумать дизайн элементов

    Необходимо на основе приведенного примера придумать что то подобное но совершенно не похожие, автомобили такие же, и так же с водителем и без, просто копировать с этого http://www.autorenter.ru сайта было бы не этично. От Вас ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать Virtuemart2

    $12

    Необходимо в списке товаров категории добавить кнопку купить, при клике на которую появлялось бы окно с уведомлением что товар добавлен и обновление количества в корзине

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Dopings
30 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 отзывов(-1)
$12
10 баллов
10 лет назад
Доработать Virtuemart2
Рекомендую.
Исполнитель молодец, поставленную задачу выполнил быстро и в срок
Ответный отзыв
micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Объединить скрипты
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Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Сергей отличный исполнитель, решил поставленную задачу быстро, качественно и очень быстро. Рекомендую!
Ответный отзыв