Считыватель к карты водителей (тахографов)

Необходимо написать ПО для считывания информации с карты водителя (устанавливается в автомобильный тахограф) из интерфейса только при запуске окно для ввода логина и пароля(с дальнейшей проверкой данных на сервере) если введены правильно новое окно "Считать данные" после нажатия на нее происходит запись данных с карты на удаленный сервер в Mysql