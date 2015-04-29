Реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме

$600
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка168 просмотров

Требуется реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме как у novapress (.) pro , именно как сделано у них.

Особенности:

Постинг делается с эмулятора, возможно даже не одного

Постинг делаеться с офиц.приложения инстаграма посл.версии

Постинг должен быть в многопоток

От вас веб часть или десктопная.

Читаемый исходный код

Тестирование: Тестинг будет проводиться на тех же аккаунтах или подобных что использую в сервисе что указал выше.

10 лет назад
cms
37 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание приложения на VBA

    $28

    Разработка приложения в среде VBA Приложение создаётся в среде программирования Visual Basic для Excel (VBA) ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ: 9. Формирование инвестиционного портфеля акций. (полное задание и все требования приложены) Нужно приложение+ отчет ...

    VBA
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Утечка памяти на C#, объяснить где и почему проблема

    Есть код на c#, в цикле происходят определенные действия (http,regex, list) и по ходу работы программа начинает потреблять очень много памяти, в итоге она сжирает всю память и зависает. Надо объяснить в каком месте и ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программист С#

    Требуется программист С#. Требования: Владение языком С#. объектно-ориентированное программирование. многопоточное программирование. Знание английского языка.

    Прикладное ПО9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер Вконтакте (Приложение/плагин).

    Задаются запросы, которые приложение проверяет в меню поиска сети Вконтакте, из результата выдачи берутся нужные строки (ссылки и поясняющая информация), “нужные” определяются по названиям заголовков и прочим признакам, результаты сохраняются на HDD пользователя и отправляются ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужна программа для управлением кафе

    Нужна программа не дорого или с абон. платой ежемесячно, кто подскажет, поможет, нужно чтобы самое главное можно было распечатывать чеки через принтер, настраивать время в чеке наименование меню заказа имя заказчика и прочие настройки ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Курсовая работа практическая

    $100

    Дисциплина: Управление ИТ сервисами и контентом Тема: Процесс управления договорами Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием. Готов ответить на все Ваши вопросы.

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Запрограммировать метод анализа иерархий

    $80

    нужно запрограммировать метод анализа иерархий на языке visual studio с# 2010, 2013 или с++ Builder программа должна быть универсальной с возможностью выбора количества критериев и альтернатив надо чтоб программа выводила поочередно таблицы с ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь в прохождении олайн теста по алгоритмам

    $65

    Здравствуйте, необходимо помощь в прохождении онлайн теса - 80-90 минут. Задачи будут предложены по алгоритмам - сортировки, деревья, NP-задачи..., возможны некоторые вопросы по ООП. Необходимы знания: технический английский, C#, C++, visual ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад