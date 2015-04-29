Требуется реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме как у novapress (.) pro , именно как сделано у них.

Особенности:

Постинг делается с эмулятора, возможно даже не одного

Постинг делаеться с офиц.приложения инстаграма посл.версии

Постинг должен быть в многопоток

От вас веб часть или десктопная.

Читаемый исходный код

Тестирование: Тестинг будет проводиться на тех же аккаунтах или подобных что использую в сервисе что указал выше.