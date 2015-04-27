нужно запрограммировать метод анализа иерархий на языке visual studio с# 2010, 2013 или с++ Builder

программа должна быть универсальной с возможностью выбора количества критериев и альтернатив

надо чтоб программа выводила поочередно таблицы с шапками на форму как показано в примерах во вложенном файле, в ячейки которых я буду вписывать вручную числа

далее программа считает ИС, ОС и выводит подходящий результат на форму

Алгоритм расчета указан во вложенном файле