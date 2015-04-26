Требуется написать программку по автоматизации действий в браузере

В частности - Хроме

Требуется человек с опытом работы и готовый вникнуть в суть задачи + привести свои какие то идеи, поправки в случае проблемных моментов в ТЗ, а не молча делать, что сказали.

Скорей всего работа будет с постоянными доработками и надстройками в будущем

Сроки ограничены

Тз имеется