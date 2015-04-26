Требуется написать программку по автоматизации действий в браузере

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Закрыт5 заявок145 просмотров

Требуется написать программку по автоматизации действий в браузере

В частности - Хроме

Требуется человек с опытом работы и готовый вникнуть в суть задачи + привести свои какие то идеи, поправки в случае проблемных моментов в ТЗ, а не молча делать, что сказали.

Скорей всего работа будет с постоянными доработками и надстройками в будущем

Сроки ограничены

Тз имеется

10 лет назад
botom
Антон 
42 года
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

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