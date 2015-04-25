Создать парсер для сайта

Суть задачи - это создать парсер который выкачает всю текстовую информацию с сайта 2gis.com.cy и сохранит себе в файлы эксель.

Нужно выкачать полную категоризацию сайта, все подкатегории, а так же все фирмы и их данные (телефоны, время работы, адресс.)

Жду ваших заявок и цены.