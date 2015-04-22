Доработать корпоративную систему управления на Python/Django

$1400
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок560 просмотров

Необходимо доработать корпоративную систему управления на Python/Django

Для выполнения задачи, исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям:

Требования к кандидату:

1. Опыт разработки на Python\ Django от 2-х лет.

2. Желание кропотливо и настойчиво доводить работу до конца.

3. Умение находить нестандартные подходы к решению поставленных задач.

4. Желание развиваться в профессиональном плане.

5. Проживать в Санкт-Петербурге (желательно, но рассматриваем и другие города)

Приветствуются:

1. Опыт работы с PostgreSQL или других RDBMS.

2. Знание Linux (Debian/Ubuntu) или других *nix.

3. Знание других языков/фреймворков (Java, php, .NET, C/C++).

4. Наличие OpenSource-проектов или участие в них.

5. Опыт работы с MongoDB, Redis, Celery.

DebianDjangoJavaLinuxMongoDBPHPPostgreSQLPythonRedisUbuntu
9 лет назад
Smyt_Ahdrey
Григорьев 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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