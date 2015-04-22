Доработать корпоративную систему управления на Python/Django

Нужно спрограммировать микроконтроллеры на с++ или ассемблере. Точнее нужно с клавиатуры передать цифры по 437мгц и принимать на комп в терминал, либо тоже самое но по блютузу. Приема передатчик на чипе сс1101, процессор atmega 168. ...