Программа на dotnet

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт9 заявок280 просмотров

Есть приложение, написанное на дотнет, нужно частично (очень незначительно, буквально изменить пару свойств у компонентов) изменить функционал. Приложение дам заинтересовавшимся.

10 лет назад
softi-biz
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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