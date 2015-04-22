Программа должна находить все ярлыки в заданном каталоге (в том числе и в подкаталогах), выводить их списком (со всеми свойствами), Должна уметь редактировать ссылки (пути на которые ссылаются найденные ярлыки) выбранных из списка ...
Программа на dotnet
Есть приложение, написанное на дотнет, нужно частично (очень незначительно, буквально изменить пару свойств у компонентов) изменить функционал. Приложение дам заинтересовавшимся.
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