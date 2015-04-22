Сделать автоматическую XML загрузку объявлений

Здравствуйте, необходимо написать небольшую программу на ассемблере, которая выводит список всех подключённых устройств к компьютеру в консоли (вот этих http://cs621416.vk.me/v621416608/226f1/uslCFdR75fo.jpg), код закоментить. Желательно сделать без библиотек, ну или использовать winapi. Цена и сроки от вас.