Необходимо создать программу под Windows аналогичную программе из сериала LOST. (черный экран, на экране зеленым цветом ": в этой же командной строке. Программа не должна сворачиваться, должна быть в полноэкранном режиме.
Плагин для браузера
Нужен плагин для браузера. Аудио-плейер, форматы WAV, MP3 и MIDI.
По формату MIDI есть наработки в помощь.
Вес - в пределах 20 Kb.
Дополнительно - синтаксис для вставки в HTML-страницу.
Дополнительные пожелания - при переписке
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