Плагин для браузера

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Закрыт2 заявки119 просмотров

Нужен плагин для браузера. Аудио-плейер, форматы WAV, MP3 и MIDI.

По формату MIDI есть наработки в помощь.

Вес - в пределах 20 Kb.

Дополнительно - синтаксис для вставки в HTML-страницу.

Дополнительные пожелания - при переписке

HTML
10 лет назад
mumrik238
Дмитрий 
59 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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