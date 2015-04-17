А точнее интересует пара несложных вопросов. Можно ли добавить пункт в меню. Или разместить кнопку где-нибудь. Как вообще начать писать код.
Небольшой не сложный проект на java
Требуется написать программу , которая будет проверять доступность заданных сайтов по списку. Язык - Java
Сама программа не сложная, хватит начальных знаний Java. Будет для вас работой в портфолио. Если сработаемся - эта задача - часть большего преокта.
Для опытных же исполнителей - быстрые денбги без напряга.
Подробное ТЗ - исполнителю.
От вас скайп. И хорошая контактность.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Есть программа для работы с сервером по Webdav вся она есть в исходниках на несколько платформ (линюкс яблоко виндовс) необходимо изменить в ней языковые константы (переименовать некоторые значения), немного изменить функциональность (есть поле для указания ...Закрыт10 лет назад
- $300
Нужна программа для Windows с исходниками для тестирования камер OnVif на подобии http://www.codeforge.com/article/240098.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
программа нужна рабочая. ТЗ в разработке. если есть наработки, прошу написать в ЛС, какие насколько их можно докрутить под тему. к программе нужно будет описание в виде диплома, на 100 листов. ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно написать простенький макрос. Суть в следующем: Страница 1 - карта с гиперссылками на другие страницы, которые находятся в столбце B (должна быть возможность выбрать другую ячейку). Страница N - ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Программа для работы с подключенной веб-камерой Знание библиотек: OpenCV OpenGL boost, QT/wxWidget или аналогичных. Кандидатам вышлю подробное ТЗ. укажите скайп , а так же стоимость ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт10 лет назад
Задача: Написать макрос для Excel, позволяющий получать все варианты возможных комбинаций. Цель, которую я преследую, проста. Для настройки рекламных компаний в контексте и частично для выборки слов для написания ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день. Нужен советник, который будет создавать отложенный ордер после срабатывания предыдущего ордера. Нужно создать советника, который сможет создавать 15 отложенных ордеров, переопределенных заранее поочередно. Условие, что последующий отложенный ордер создаётся только ...Закрыт10 лет назад
- $120
Нужен простой пример на Delphi реализации IFilter и сопутствующих интерфейсов, чтобы пример мог работать с Windows Search. Фильтр должен позволять индексировать текст файла и несколько свойств. Скажем, это может быть индексация pas-файлов; фильтр ...Закрыт10 лет назад
- $50
Нужно собрать последнюю версию FFmpeg для Windows. Информация: https://www.ffmpeg.org/platform.html Параметры сборки: 1. Лицензия LGPL 2.1 (не должно быть GPL кода!) 2. Динамическая (shared) версия (результат - файлы dll) ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад