Небольшой не сложный проект на java

Требуется написать программу , которая будет проверять доступность заданных сайтов по списку. Язык - Java

Сама программа не сложная, хватит начальных знаний Java. Будет для вас работой в портфолио. Если сработаемся - эта задача - часть большего преокта.

Для опытных же исполнителей - быстрые денбги без напряга.

Подробное ТЗ - исполнителю.

От вас скайп. И хорошая контактность.