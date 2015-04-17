Небольшой не сложный проект на java

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт16 заявок274 просмотра

Требуется написать программу , которая будет проверять доступность заданных сайтов по списку. Язык - Java

Сама программа не сложная, хватит начальных знаний Java. Будет для вас работой в портфолио. Если сработаемся - эта задача - часть большего преокта.

Для опытных же исполнителей - быстрые денбги без напряга.

Подробное ТЗ - исполнителю.

От вас скайп. И хорошая контактность.

Java
10 лет назад
future_tech
42 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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