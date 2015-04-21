Расширения для Inkscape

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Закрыт1 заявка139 просмотров

подробно описать как писать собственные расширения на Inkscape на языке Python. Как проверить и как отладить файлы *.inx и *.py

Python
10 лет назад
katrina2024
Екатерина 
32 года
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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