Необходимо создать программу под Windows аналогичную программе из сериала LOST. (черный экран, на экране зеленым цветом ": в этой же командной строке. Программа не должна сворачиваться, должна быть в полноэкранном режиме.
Расширения для Inkscape
подробно описать как писать собственные расширения на Inkscape на языке Python. Как проверить и как отладить файлы *.inx и *.py
Заявки фрилансеров
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