Необходимо создать программу под Windows аналогичную программе из сериала LOST. (черный экран, на экране зеленым цветом ": в этой же командной строке. Программа не должна сворачиваться, должна быть в полноэкранном режиме.
Разработка клиент-серверного ПО
Добрый день!
Требуется команда или специалист в области разработки клиент-серверного ПО для ведения учета данных службой безопасности, а также хранения данных с устройств безопасности (веб-камеры, сканеры, датчики).
Выбор языка программирования за Вами, но предпочтительно на платформе .NET.
ПО имеет базу данных для хранения собранных данных (текстовых, фотографии, видео).
ПО также должно иметь поддержку различных устройств (потоковое видео, сигналы с датчиков) через интерфейсы обмена COM/USB. Список устройств известен заранее.
Возможность оффлайновой работы с ограниченным функционалом.
Сервер лицензий.
Возможно будет также веб-портал (но это уже дальние перспективы).
Проект большой и длительный. Предполагается долговременное сотрудничество.
Более конкретное ТЗ будет обсуждаться уже на втором этапе выбора исполнителя.
Проект будет разбит на 2 этапа: изготовление демо-версии клиентской части приложения с минимальным функционалом (без поддержки устройств, без БД, преимущественно только внешний вид) в срок до 1 месяца; после чего последующая реализация. Между этапами, скорее всего, будет пауза в 2-4 недели.
Оплата будет проходить 1-2 раза в неделю, авансом, по факту выполненной работы за предыдущий (уже оплаченный) период в 2-3 дня. Вебмани, Яндекс.деньги, прямой перевод (если в пределах Украины) - для нас не имеет значения.
Возможно будет необходимость в личном присутствии (г. Харьков, Украина) одного специалиста (на презентации демо и на финальном этапе на внедрении). Проезд (поездом) и проживание будет оплачиваться.
Проект стартует с 1 июня. Выбор будет завершен до 20 мая.
Присылайте Ваши предложения, сколько Вас (если Вы - команда), какие технологии планируете использовать, в какие сроки, считаете, это возможно выполнить, и стоимость 1 человека-часа работы (в USD).
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