Программа поиска, проверки и редактирования ярлыков

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Завершен6 заявок213 просмотров

Программа должна находить все ярлыки в заданном каталоге (в том числе и в подкаталогах), выводить их списком (со всеми свойствами),

Должна уметь редактировать ссылки (пути на которые ссылаются найденные ярлыки) выбранных из списка ярлыков в пакетном режиме.

Например ярлыки ссылаются на файлы в папке «N:\03\Реестр\000», некоторые на «N:\03\Реестр», а некоторые на «N:\03», нужно у всех выбранных мной из списка найденных ярлыков заменить часть строки содержащей путь ссылки на введённую мной другую строку (как в WORD "найти/заменить"), или менять ссылки при помощи окна выбора папок.

Для чего это нужно?

Допустим, в папке «N:\03» и в её подпапках были созданы ярлыки на документы, хранящиеся на «N:\04\Письма» и в один прекрасный момент понадобилось поменять имя папки «Письма» на «2013 письма РДУ» например, ну или просто переместить её в другую директорию. При подобных манипуляциях, раннее созданные ярлыки на файлы в этой папке перестают работать. При чём Сколько было создано таких ярлыков и где они лежат уже не отследить. Вот и придёт на помощь такая программка.

Программку нужно будет отдать со всеми исходными кодами, на чём писать выбирайте сами.

Желательно, чтоб она не требовала установки и работала с флешки.

10 лет назад
dimamif
47 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$12
3 дня
Всё сделано так, как заказано и в указанный срок. При расширении мной ТЗ все изменения вносились оперативно. Владимир всегда на связи и всегда готов внести необходимые изменения в код. Сотрудничеством доволен, рекомендую всем.
Понятное задание. Заказчик знает, что хочет от программы. Внятные комментарии к ошибкам. Взаимопонимание по ТЗ. Рекомендую.

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knight2007
Владимир 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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