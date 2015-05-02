Имеется excel файл с таблицей и формой фильтра. Необходимо сделать так, что на дополнительном листе создан был фильтр использующий данные с листа 1 из поля данные. И что бы ...
Программа поиска, проверки и редактирования ярлыков
Программа должна находить все ярлыки в заданном каталоге (в том числе и в подкаталогах), выводить их списком (со всеми свойствами),
Должна уметь редактировать ссылки (пути на которые ссылаются найденные ярлыки) выбранных из списка ярлыков в пакетном режиме.
Например ярлыки ссылаются на файлы в папке «N:\03\Реестр\000», некоторые на «N:\03\Реестр», а некоторые на «N:\03», нужно у всех выбранных мной из списка найденных ярлыков заменить часть строки содержащей путь ссылки на введённую мной другую строку (как в WORD "найти/заменить"), или менять ссылки при помощи окна выбора папок.
Для чего это нужно?
Допустим, в папке «N:\03» и в её подпапках были созданы ярлыки на документы, хранящиеся на «N:\04\Письма» и в один прекрасный момент понадобилось поменять имя папки «Письма» на «2013 письма РДУ» например, ну или просто переместить её в другую директорию. При подобных манипуляциях, раннее созданные ярлыки на файлы в этой папке перестают работать. При чём Сколько было создано таких ярлыков и где они лежат уже не отследить. Вот и придёт на помощь такая программка.
Программку нужно будет отдать со всеми исходными кодами, на чём писать выбирайте сами.
Желательно, чтоб она не требовала установки и работала с флешки.
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