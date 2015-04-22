Есть приложение, написанное на дотнет, нужно частично (очень незначительно, буквально изменить пару свойств у компонентов) изменить функционал. Приложение дам заинтересовавшимся.
Программирование микроконтроллер
Нужно спрограммировать микроконтроллеры на с++ или ассемблере. Точнее нужно с клавиатуры передать цифры по 437мгц и принимать на комп в терминал, либо тоже самое но по блютузу. Приема передатчик на чипе сс1101, процессор atmega 168. передачу по блютузу можно сделать (нс-05) с выводом информации на терминал Tera term и андроид. Если по блютузу, то хранение осуществлять на флеш 24lc512. Есть проект прошивки, могу скинуть.
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