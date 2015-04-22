Программирование микроконтроллер

Нужно спрограммировать микроконтроллеры на с++ или ассемблере. Точнее нужно с клавиатуры передать цифры по 437мгц и принимать на комп в терминал, либо тоже самое но по блютузу. Приема передатчик на чипе сс1101, процессор atmega 168. передачу по блютузу можно сделать (нс-05) с выводом информации на терминал Tera term и андроид. Если по блютузу, то хранение осуществлять на флеш 24lc512. Есть проект прошивки, могу скинуть.