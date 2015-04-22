Необходимо доработать корпоративную систему управления на Python/Django Для выполнения задачи, исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям: Требования к кандидату: 1. Опыт разработки на Python\ Django от 2-х ...
Несложная внутренняя система учета
Во вложении ТЗ. Нужна система учета расхода в Яндекс.Директе и Гугл Эдвордс по клиентам рекламного агентства, чтобы располагалась на удаленном сервере (доступ к чтоб был как к админке сайта). С Директа и Эдвордс выгружаются эксельки с данными по расходам клиентов(Общая и по кампаниям по Яндексу и только Общая по Гуглу, примеры выгрузок во вложении) и загружаются в системку. Через суперпростой интерфейс (описание во вложении) вводятся общие данные по клиентам (наименования, финансовые условия) и поступления денег по каждому. В итоге получаем балансы клиентов.
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