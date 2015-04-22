Несложная внутренняя система учета

Во вложении ТЗ. Нужна система учета расхода в Яндекс.Директе и Гугл Эдвордс по клиентам рекламного агентства, чтобы располагалась на удаленном сервере (доступ к чтоб был как к админке сайта). С Директа и Эдвордс выгружаются эксельки с данными по расходам клиентов(Общая и по кампаниям по Яндексу и только Общая по Гуглу, примеры выгрузок во вложении) и загружаются в системку. Через суперпростой интерфейс (описание во вложении) вводятся общие данные по клиентам (наименования, финансовые условия) и поступления денег по каждому. В итоге получаем балансы клиентов.