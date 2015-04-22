Разработка ядра-модуля (bundle) Приложения под Mac OS

Сделать нативное приложение для OSX:

1) Накидать простой UI (прототип) с элементом NSTableView для отображения списка соседних беспроводных устройств

2) Сам модуль (ядро) сначала с одной функцией - поиска рядом Bluetooth устройств

3) В UI загружать этот модуль и вызывать функцию поиска Bluetooth устройств с отображением найденных в элементе NSTableView

4) и по такому же принципу затем добавить поиск в WiFi / WiFi Direct

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