Программа для открытия ссылок и ярлыков + программа для ввода телефона

Есть программа которая открывает ссылки Internet Explorer и файлы с рабочего стола но не вводит пароли пользователя. Нужно автоматизировать 2 действия ссылка в Internet Explorer + ввод пароля по умолчанию.

Нужна программа в виде окна со вставкой телефона в страницы Internet Explorer в указанном месте. Жду ваших предложений.

Максимальный бюджет 50-60$. (Торг уместен)

Программу не доделаную предоставлю исполнителю