Программа для открытия ссылок и ярлыков + программа для ввода телефона

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки174 просмотра

Есть программа которая открывает ссылки Internet Explorer и файлы с рабочего стола но не вводит пароли пользователя. Нужно автоматизировать 2 действия ссылка в Internet Explorer + ввод пароля по умолчанию.

Нужна программа в виде окна со вставкой телефона в страницы Internet Explorer в указанном месте. Жду ваших предложений.

Максимальный бюджет 50-60$. (Торг уместен)

Программу не доделаную предоставлю исполнителю

10 лет назад
maximus888
Максим 
44 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров