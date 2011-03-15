maximus888

Максим Гончаров maximus888

 
42 годаРоссия/Нижний Новгород
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
masana
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
9 баллов
10 лет назад
Нужен логотип в короткие сроки
Хороший заказчик. Все вовремя и задание, и оплата, всегда на связи, корректные правки.Буду рада еще поработать
Ирина учавствовала в создании нашего логотипа. При этом проявила оригинальность, творческий подход, работала вдумчиво, убралась в сроки заказчика, проявив терпение. При создании логотипа достигла результата превзошедшего ожидания заказчика, создав логотип с элементами современности и неповторимый по содержанию.
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