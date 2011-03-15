maximus888

Нужно создать сайт визитку 4 страницы + логотип. Похожий сайт http://peremotka.net/ только верхушка должна быть меньше и не двигаться. Вся инфа должна меняться только внизу. Нужна кнопка скайпа, обратная связь, как проехать. Контора от имени которой работаю занимается ...
- Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт7 лет назад
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Есть программа которая открывает ссылки Internet Explorer и файлы с рабочего стола но не вводит пароли пользователя. Нужно автоматизировать 2 действия ссылка в Internet Explorer + ввод пароля по умолчанию. Нужна программа в виде окна ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт (www.sk-veles.ru) , необходимо : подбор ключевых слов (не более пяти), написание статей под ключевые слова, оптимизация сайта под ключевые слова и дальнейшее продвижение сайта до Топ 5 по Нижегородской области ( Россия ...Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно оптимизировать сайт и подобрать ключевые слова. сайт www.sk-veles.ru срок 1 день предлагайте ценыПоисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
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Есть сайт нужно его раскрутить адресс сайта www.sk-veles.ru Ваши предложения и цены, а также сроки. Пишите сколько уников вы обеспечите за определённое время Продвигать нужно услуги и предлагать по все росии Чем больше его будет видно тем лучшеПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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Есть макет сайта нужно нарисовать логотип для компании. Срок 1 день. Исполнителю будет предоставлен макет сайтаЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужно создать сайт для строительной организации по окозанию услуг строительного профиля. Приблизительный вид аналога http://economdom.nnov.ru/доступен только нижегородской области Проэкт должен быть готов за 10 дней, если быстрее это очень хорошо)) Ваши варианты приветсятвуются. Цены назначайте вашуСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад