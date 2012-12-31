Необходимо зарегистрировать сайт (кафе фаст-фуд) в тематических справочниках или разделах относящихся к кафе,ресторанам, фаст-фудам. Автоматическая регистрация не интересует. Нужна ручная регистрация. Прошу писать конкретные предложения что будете делать. Также указывайте цену за 10 ссылок на сайтах. Оплата по факту, сколько ...
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Есть рабочая доска объявлений Ads manager. Есть определенные поля в базе объявлений, для каждой категории доски объявлений подаются новые объявления с набором своих полей. Все работает, добавляется, и отображается. задача: Нужно сделать множественную сортировку по этим параметрам. Более детальное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $200
Долгосрочный проект. Нужен специалист который в связке Джумлы и компонента доски объявлений может писать запросы в базу данных, изменять исходный код компонента, добавлять функционал в админку и фронт. Детальное ТЗ предоставлю. Проект долгосрочный, все задания делятся на ...Завершен8 лет назад
- $100
Требуется специалист по джумле и адс-менеджеру. Сайт готов, верстка готова, добавлены функции. Небходимо расширить функционал. От вас - написание запросов в базу данных, вывод и сортировка, желательно знание компонента Community Builder техническое задание предоставлю. работы много (на 1-2месяца)Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $80
Есть рабочий сайт на последней Джумле. Работает самописный компонент, принцип каталога продукции, онлайн оплата и личный кабинет. Необходимо модернизировать этот компонент (крайний вариант написать свой новый). Нужно изменить: - вывод отображения товаров - прикрепить файл (загрузка по кнопке "обзор" с ...Завершен9 лет назад
Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - на реализацию готовой идеи. Задачи, типа, "что-нибудь ...Анимация16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1000
Требуется толковый специалист по Битриксу с опытом работы с этой cms не менее 2х лет. Задача - сделать каталог продукции. Дизайн, верстка сайта готовы. Другие разделы сайта готовы. Нужен только каталог продукции. При возникновении дополнительных задач ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Разработать современный, аккуратный дизайн сайта компании. Подробное ТЗ приложено к проекту. Срок показа первого макета - 13 июня до 14:00 мск.Завершен11 лет назад
- $250
Сайт работает. Задача такая: про добавлении информации на сайт, прикрепляется doc файл подписанный ЭЦП. нужно внедрить ее распознование, а именно: - определить наличие подписи и выдать результат да или нет (на сайте документ сохраняется с пометкой подписан он ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Нужно подготовить дизайн-макет старого работающего сайта. Логотип есть, который можно менять или стилизовать. Структуру сайта стандратная, шапка, расположение блоков, меню - свковозное. меняется только контентная часть. Описание бущешего сайта и требования к дизайну, примеры нужного дизайна описаны ...Завершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Разработан дизайн-макет сайта. PSD оформлено по всем правилам. Необходимо сверстать макет либо сразу в Joomla, либо просто в html (в джумлу сам переведу). пишите пожалуйста кто какие варианты может предложить. 1. joomla. цена. срок 2. html. цена. срок. страниц и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть логотип сайта (исходник в psd имеется). Необходимо сделать из него ПРОСТОЙ флеш-логотип. Что нужно: добавить один из эффектов - произвольный блеск элементов (не навязчиво и нечасто) - перлив блеском, т.е. когда по диагонали периодически проходит белая градиентная полоса либо что-то ...Анимация1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $33
Подробности ТЗ в файле. Бюджет - хотелось бы потратеть не более 1000 рублей. оплата WMR либо ЯД.Завершен12 лет назад
Необходимо разработать flash баннер адаптированный под экспорт в gif. Баннер должен рекламировать 4 услуги - размещения рекламы на: - яндекс.директ - яндекс.маркет - яндекс.справочник - медийная реклама на яндексе других требований нет. полное творчество. если считаете что нужно обсудить или согласовать ...Баннеры3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $85
Нужно подготовить дизайн портала. Стандартный новостной сайт в плане расположения. Шапка, 2 колонки по бокам, в середине широкая часть. Стиль деловой, строгий. Нужно показать солидность портала (будет около 10 разделов и много информационных страниц). срок 3 дня на ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн доски объявлений 2 страницы: 1 главная (рубрики/категории) + иконки для каждой рубрики 2 внутренняя - общий список объявлений внутри рубрики. в шапке сайта простое меню. дизайн оч простой, все в светлых тонах. срок 4 дня.Завершен13 лет назад
- $150
Только опытным дизайнерам! Нужно нарисовать: - дизайн-проект сайта пиццерии - иллюстрации - баннеры - иконки Тема сайта - АРТ КАФЕ.Завершен13 лет назад
- $120
Нужно разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Тематика - продажа кинопленки и оборудования. Известны названия разделов, блоки на глвной, и примеры дизайнов на которые равняться.Закрыт13 лет назад
Для двух сайтов которые продвигаю требуется постоянно рассылать КАЧЕСТВЕННЫЕ объявления по доскам. в предложении напишите 1. какие базы имеются по тематикам а) Запчасти/ автомобили б) программное обеспечение/софт 2. примерные цены от кол-ва объявлений и их качества 3. цены на ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $60
На сайте шапка, меню, новости и коротко о продуктах. Задача сделать дизайн, графику. цветовая гамма должна быть светлая, как типовые сайты с белым фоном (пример http://privolno.ru/). по цветам шрифтов - не нужно сильно бледные тона ...Завершен13 лет назад