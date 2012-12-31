stranger

Юрьевич Александр stranger

 
46 летРоссия/Чебаркуль
15 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Регистрация сайта в справочниках / каталогах

    Необходимо зарегистрировать сайт (кафе фаст-фуд) в тематических справочниках или разделах относящихся к кафе,ресторанам, фаст-фудам. Автоматическая регистрация не интересует. Нужна ручная регистрация. Прошу писать конкретные предложения что будете делать. Также указывайте цену за 10 ссылок на сайтах. Оплата по факту, сколько ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сортировку/фильтры по имеющимся полям. Доска объявления.

    $50

    Есть рабочая доска объявлений Ads manager. Есть определенные поля в базе объявлений, для каждой категории доски объявлений подаются новые объявления с набором своих полей. Все работает, добавляется, и отображается. задача: Нужно сделать множественную сортировку по этим параметрам. Более детальное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Спецпроект по Joomla 3 + ADS_Manager

    $200

    Долгосрочный проект. Нужен специалист который в связке Джумлы и компонента доски объявлений может писать запросы в базу данных, изменять исходный код компонента, добавлять функционал в админку и фронт. Детальное ТЗ предоставлю. Проект долгосрочный, все задания делятся на ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Joomla3 + ads_manager + CB

    $100

    Требуется специалист по джумле и адс-менеджеру. Сайт готов, верстка готова, добавлены функции. Небходимо расширить функционал. От вас - написание запросов в базу данных, вывод и сортировка, желательно знание компонента Community Builder техническое задание предоставлю. работы много (на 1-2месяца)

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Компонент для CMS Joomla (модернизировать)

    $80

    Есть рабочий сайт на последней Джумле. Работает самописный компонент, принцип каталога продукции, онлайн оплата и личный кабинет. Необходимо модернизировать этот компонент (крайний вариант написать свой новый). Нужно изменить: - вывод отображения товаров - прикрепить файл (загрузка по кнопке "обзор" с ...

    PHPMySQLJoomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужна flash анимация. 2 вида работ

    Требуется специалист по флеш-анимации. Две работы на данный момент. 1. "Оживить" главную страницу. В нескольких местах 2. Анимационные элементы для каталога продукции. 2D дизайнер имеется. Большинство работ не художественные, а технические - на реализацию готовой идеи. Задачи, типа, "что-нибудь ...

    Flash
    Анимация16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Битрикс. Каталог продукции

    $1000

    Требуется толковый специалист по Битриксу с опытом работы с этой cms не менее 2х лет. Задача - сделать каталог продукции. Дизайн, верстка сайта готовы. Другие разделы сайта готовы. Нужен только каталог продукции. При возникновении дополнительных задач ...

    Верстка сайтаБитрикс
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Внедрить на сайт проверку ЭЦП

    $250

    Сайт работает. Задача такая: про добавлении информации на сайт, прикрепляется doc файл подписанный ЭЦП. нужно внедрить ее распознование, а именно: - определить наличие подписи и выдать результат да или нет (на сайте документ сохраняется с пометкой подписан он ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Редизайн простого сайта

    $100

    Здравствуйте. Нужно подготовить дизайн-макет старого работающего сайта. Логотип есть, который можно менять или стилизовать. Структуру сайта стандратная, шапка, расположение блоков, меню - свковозное. меняется только контентная часть. Описание бущешего сайта и требования к дизайну, примеры нужного дизайна описаны ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Свертать готовый PSD

    $100

    Здравствуйте. Разработан дизайн-макет сайта. PSD оформлено по всем правилам. Необходимо сверстать макет либо сразу в Joomla, либо просто в html (в джумлу сам переведу). пишите пожалуйста кто какие варианты может предложить. 1. joomla. цена. срок 2. html. цена. срок. страниц и ...

    HTMLJoomlaВерстка макета
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • "Оживить" логотип сайта

    $10

    Здравствуйте. Есть логотип сайта (исходник в psd имеется). Необходимо сделать из него ПРОСТОЙ флеш-логотип. Что нужно: добавить один из эффектов - произвольный блеск элементов (не навязчиво и нечасто) - перлив блеском, т.е. когда по диагонали периодически проходит белая градиентная полоса либо что-то ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Баннер 120х120

    Необходимо разработать flash баннер адаптированный под экспорт в gif. Баннер должен рекламировать 4 услуги - размещения рекламы на: - яндекс.директ - яндекс.маркет - яндекс.справочник - медийная реклама на яндексе других требований нет. полное творчество. если считаете что нужно обсудить или согласовать ...

    Flash
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн портала

    $85

    Нужно подготовить дизайн портала. Стандартный новостной сайт в плане расположения. Шапка, 2 колонки по бокам, в середине широкая часть. Стиль деловой, строгий. Нужно показать солидность портала (будет около 10 разделов и много информационных страниц). срок 3 дня на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн доски объявлений

    $50

    Нужно сделать дизайн доски объявлений 2 страницы: 1 главная (рубрики/категории) + иконки для каждой рубрики 2 внутренняя - общий список объявлений внутри рубрики. в шапке сайта простое меню. дизайн оч простой, все в светлых тонах. срок 4 дня.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн корпоративного сайта

    $120

    Нужно разработать дизайн главной страницы корпоративного сайта. Тематика - продажа кинопленки и оборудования. Известны названия разделов, блоки на глвной, и примеры дизайнов на которые равняться.

    Дизайн главной страницы
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Постоянная рассылка объявлений + форумы + сети

    Для двух сайтов которые продвигаю требуется постоянно рассылать КАЧЕСТВЕННЫЕ объявления по доскам. в предложении напишите 1. какие базы имеются по тематикам а) Запчасти/ автомобили б) программное обеспечение/софт 2. примерные цены от кол-ва объявлений и их качества 3. цены на ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн сайта-визитки

    $60

    На сайте шапка, меню, новости и коротко о продуктах. Задача сделать дизайн, графику. цветовая гамма должна быть светлая, как типовые сайты с белым фоном (пример http://privolno.ru/). по цветам шрифтов - не нужно сильно бледные тона ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
daniil_zax
29 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Спецпроект по Joomla 3 + ADS_Manager
Оплата моментальная. Постановка задачи вопросов не вызывает. Рекомендую.
Даниил - профессионал. Приятно работать с такими людьми. Все изначально выяснили по ТЗ, обсудили варианты исполнения и ценовые диапазоны. Работа сделана быстро и качественно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Shar1ngan
Анатолий 
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Компонент для CMS Joomla (модернизировать)
Работа с Александром прошла успешно, тз было четко поставлено. Рекомендую к сотрудничеству.
Анатолий прекрасный исполнитель, знаток Joomla и веб-программирования. Все сделал в точности по ТЗ как нужно. Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Gti
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$80
10 баллов
9 лет назад
Дизайн бизнес-сайта о компани (сайт-визитка)
Отличный заказчик оплата четко и в срок рекомендую
Работа сделана на должном уровне. Очень хорошо!
Ответный отзыв
vreshch
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
0 баллов
10 лет назад
Внедрить на сайт проверку ЭЦП
Работу сделал вовремя, продемонстрировал на внешнем хостинге. Роботу - приняли !!! Получил только 50% оплати + плохой отзыв. Не рекомендую для сотрудничества. Проблемы с квалификацией и оплатой.
Работа сделана, но не изумительно. Хорошо. Поэтому оценка только 5.
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Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Редизайн простого сайта
Отличный заказчик) Подсказывал в процессе, своевременная оплата Рад буду продолжить сотрудничество
Макс хороший дизайнер. Было сложно и неудоства свои были, но самое главное довел работу до конце. Дизайн получился именно такой какой нужен был. Спасибо, надеюсь продолжим работать на постоянной основе. Оценка - 10.
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