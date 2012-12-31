Сайт работает. Задача такая: про добавлении информации на сайт, прикрепляется doc файл подписанный ЭЦП. нужно внедрить ее распознование, а именно: - определить наличие подписи и выдать результат да или нет (на сайте документ сохраняется с пометкой подписан он ...