Посадить простую верстку на Joomla

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки360 просмотров

Подробности ТЗ в файле.

Бюджет - хотелось бы потратеть не более 1000 рублей.

оплата WMR либо ЯД.

Joomla
14 лет назад
stranger
Юрьевич 
48 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад
$30
3 дня
Очень рад работать с Александром. Чувствуется опыт и профессионализм в знаниях Joomla и верстки. С момента обсуждения заказа до его выполнения не было никаких трудностей, воды и прочих ненужных вещей, которые отнимают время. Все в рамках ТЗ. Отличный результат, отличное качество!
Приятно работать с хорошим человеком. Александр знает и умеет правильно донести до исполнителя то, что требуется выполнить в рамках проекта. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

spiritkmua
Александр 
44 года
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
14 лет назад