Реализация доработки готового движка

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки188 просмотров

Сайт электронного обменника. Подключение интерфейсов: Приват 24, Яндекс, Webmoney. Реализация накопительных скидок вывода и ввода. Можно использовать готовое решение, можно свое. Готовое есть, но требует доработки. Подробное техзадание оговаривается отдельно.

14 лет назад
justrunme
38 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров