Создание шаблона для Joomla 1.5

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок207 просмотров

У меня есть PSD макет а также есть готовая вёрстка необходимо на этой основе создать шаблон для JOOMLA 1.5

Joomla
14 лет назад
sadik26
40 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$20
1 день
Сергей сделал мне отличную вёрстку мне она понравилась , Спасибо Сергею буду к тебе обращаться!
Хороший заказчик, без задержек предоставил информацию и в кратчайшие сроки получил готову работу.Оплату получил в полном объеме и моментально. Спасибо.

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад