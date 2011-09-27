Натянуть новый дизайн на OsCommerce

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки178 просмотров

Вот сайт lebedka.in.ua

Новый дизайн в аттаче.

Натянуть и все.

Желательно Украина, для перевода по приват24. Но не критично.

14 лет назад
GreenPlanet
Олег 
66 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$250
3 дня
Спасибо за отлично выполненный проект! Все выполненно действительно на высшем уровне, придраться не к чему. Рекоменду Вячеслава как отличного специалиста.
Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад