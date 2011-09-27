Здравствуйте, есть интернет магазин нужно доработать его для дальнейшего продвижения. В общем прошу рядом с каждым пунктом называть стоимость и сроки, так как возможно будем заказывать услуги по отдельности. 1. Сделать так чтобы на ...
Натянуть новый дизайн на OsCommerce
Вот сайт lebedka.in.ua
Новый дизайн в аттаче.
Натянуть и все.
Желательно Украина, для перевода по приват24. Но не критично.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется: 1. русские ники в 4.1.7 2. научить плагин отрывать не site.ru/avchat3 а site.ru/videochat 3. отключить мобильную версию.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Добрый день. Нужен человек который разбирается в Joomla и HostCMS. На двух сайтах нужна небольшая доработка. Подробности при личной переписки. Писать только в проект, с тем кто заинтересует ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $20
Создание модуля викторины с подсчетом очков пользователей, статистики, рейтинга и прочегоСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Приветствую друзья! Необходимо в короткие сроки сделать несколько задач по интернет магазину, который работает на Presta Shop. Желательно чтобы был опыт работы с этим движком. Времени есть ровно сутки, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен модуль для компонента К2. Архив статтей по годам. Пример: Архив 2011 2010 2009 и т.д.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходима поддержка специалиста для донастройки интернет-магазина. Основная задача - разобраться в структуре сайта и дать рекомендации по ее оптимизации.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Перенос сайта holyprint.ru с Wordpress на Joomla 1.7 Необходимо подобрать временный шаблон похожий по структуре на http://www.weblancer.net/projects/291453.html Полный список необходимых модулей (функций): ЧПУ Возможность комментирования ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать дизайн сайта и на его основе шаблон сайта для небольшой туристической фирмы (Joomla). Всю интересующую информацию готов предоставить по e-mail.Системы управления (CMS)16 заявокЗакрыт14 лет назад
Проблема в следующем: http://altan-altai.ru/ceny/ кое где нужно объединить ячейки как в вп сделать незнаю столбец с ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ почемуто перекрасился весь в зеленый, должен быть не весь ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт14 лет назад