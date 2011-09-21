Joomla VirtueMart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки143 просмотра

Необходима поддержка специалиста для донастройки интернет-магазина. Основная задача - разобраться в структуре сайта и дать рекомендации по ее оптимизации.

Joomla
14 лет назад
Qzar
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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